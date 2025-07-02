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В Москве наказали таксиста, который выбросил инвалида на дорогу

Суд Москвы наказал таксиста тюрьмой за выбрасывание инвалида на дорогу
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Прокуратура Москвы

Суд Москвы приговорил к двум годам тюрьмы 23-летнего таксиста, который выбросил на асфальт инвалида. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Приехавший на вызов осужденный в грубой форме отказался везти клиента-инвалида. Выражаясь нецензурной бранью, он применил в отношении инвалида-колясочника физическую силу, вытолкал его из автомобиля такси, а затем выкинул вещи пассажиров, в том числе инвалидное кресло, сумку с вещами и ноутбуком, и уехал», — говорится в публикации.

Изначально суд первой инстанции заменил наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. С этим решением не согласилась прокуратура. В итоге Мосгорсуд удовлетворил просьбу государственного обвинителя и назначил наказание в виде двух лет колонии.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее стало известно, когда появится список автомобилей для работы в такси.

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