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Роспотребнадзор оценил ситуацию с респираторными инфекциями в стране

Роспотребнадзор: в России стабилизировалась ситуация с респираторными инфекциями
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Ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России стабилизировалась. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем. Так, отмечается, что случаи кори чаще всего регистрировались в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей.

До этого сообщалось о госпитализации 12 иностранцев, которые трудились на строительстве объектов завода. По данным СМИ, у шести диагностировали менингит, у одного – менингит неуточненный, еще пять мигрантов оказались в больнице с ОРВИ. По состоянию на 17 марта четверых уже выписали.

Ранее врачи оценили необходимость «уголовки» для антипрививочников.

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