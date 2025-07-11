Роспотребнадзор оценил ситуацию с респираторными инфекциями в стране

Ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России стабилизировалась. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем. Так, отмечается, что случаи кори чаще всего регистрировались в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей.

До этого сообщалось о госпитализации 12 иностранцев, которые трудились на строительстве объектов завода. По данным СМИ, у шести диагностировали менингит, у одного – менингит неуточненный, еще пять мигрантов оказались в больнице с ОРВИ. По состоянию на 17 марта четверых уже выписали.

Ранее врачи оценили необходимость «уголовки» для антипрививочников.