В Череповце 12 мигрантов попали в больницу с симптомами менингококковой инфекции

В Череповце произошла вспышка менингококковой инфекции, 12 мигрантов в больнице

В Вологодской области госпитализировали 12 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Инцидент произошел в Череповце. По данным издания, все мигранты работают на строительстве объектов на площадке Череповецкого металлургического комбината.

У шести человек диагностировали менингококковый менингит, у одного – менингит неуточненный, еще пять человек попали в больницу с ОРВИ.

«На 17 марта четверых выписали, восемь находятся на лечении в стационаре», – сообщается в публикации.

После произошедшего в рамках противоэпидемических мероприятий осмотрели 90 работников стройки и назначили им химиопрофилактику, 54 привили.

До этого в Свердловской области более 30 студентов отравились в местном учебном учреждении. Всего госпитализировали 28 человек, в том числе одного взрослого. Известно, что пострадавшие ели в местной столовой.

Ранее петербуржец устроил дебош в пабе и из отделения МВД попал в больницу с отравлением.