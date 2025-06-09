В России распространилось три опасных заболевания из-за антипрививочников

В России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

Ведомство особо выделило увеличение случаев кори, краснухи и коклюша. Медики связывают это с падением уровня коллективного иммунитета из-за отказа от прививок.

Корью в 2024 году заболели более 22 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Больше всего случаев — в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей.

Краснуха, которая практически исчезла в России, вновь зафиксирована в 25 регионах — в 2024 году зарегистрированы 258 случаев. Вспышки произошли в Дагестане, Московской и Астраханской областях, а также в Москве. Выяснилось, что подавляющее большинство заболевших не были вакцинированы.

По коклюшу в 2024 году зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев. Хотя это меньше, чем в 2023 году, показатель все равно превышает долгосрочную норму в 4,5 раза. Почти 80% заболевших — это дети до 14 лет. От трагичных последствий инфекции не удалось спасти 11 непривитых младенцев.

Инфекционисты подчеркнули, что отказ от вакцинации, медотводы и использование облегченных вакцин могли стать причинами роста заболеваемости. Специалисты напомнили, что специфического лечения от кори нет, а единственным надежным способом защиты остается именно вакцинация. По их мнению, для предотвращения вспышек привито должно быть не менее 95% населения.

Ранее врачи оценили необходимость «уголовки» для антипрививочников.