В России создадут единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев

В рамках языковой госполитики РФ создадут стандартный тест для иностранцев

Из личного архива Холли Робертс и Владислава Рябюка

В России в рамках утвержденных Основ государственной языковой политики государства предполагается разработка единого стандартного теста по русскому языку для иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

В документе также говорится, что Россия будет улучшать языковую адаптацию мигрантов.

11 июля президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики РФ. В документе подчеркивается, что ключевыми целями языковой политики являются укрепление общественного восприятия высокой социальной значимости речевой культуры и владения русским языком. Также там говорится о важности избегания нецензурной лексики, сокращения использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, и эффективного применения русского языка для духовно-нравственного воспитания граждан.

Указ также указывает, что ожидаемые результаты языковой политики включают сохранение и развитие русского языка как государственного, повышение уровня владения им среди населения и создание учебно-методической базы для обучения русскому языку народов Российской Федерации.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.