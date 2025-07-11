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Бывшая супруга Старовойта неожиданно обняла его девушку на прощании

Бывшая жена и любовница Старовойта внезапно обнялись на его похоронах
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Бывшая жена экс-главы Минтранса Романа Старовойта Светлана обняла его девушку Полину Копылову на похоронах. Этого никто не ожидал, пишет газета «Комсомольская правда».

«Сначала к Полине подошли дочери Старовойта. Немного поговорив, они обнялись, а следом за ними выразить соболезнования решила и бывшая жена Романа Владимировича. Женщины, утирая слезы с глаз, обнялись, и увидеть такую картину, конечно, никто не рассчитывал», — говорится в статье.

Корреспондент также разглядел на пальце у помощницы Старовойта якобы помолвочное кольцо.

11 июля газета писала, что близкие чиновника не дали его девушке сесть с ними рядом на прощании.

До этого сообщалось, что на прощание приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости писало, что глава города возложил на могилу Старовойта красные розы. По данным агентства, место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Кроме Беглова, на похороны приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также другие чиновники.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможную причину отставки Старовойта с поста главы Минтранса.

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