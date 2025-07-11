Губернатор Петербурга приехал на похороны экс-министра транспорта Старовойта

На похороны Старовойта приехал губернатор Санкт-Петербурга Беглов с букетом роз

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на Смоленское кладбище проститься с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что глава города возложил на могилу Старовойта красные розы. По данным агентства, место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской.

Кроме Беглова, на похороны приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также другие чиновники.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на похороны Старовойта приехала его девушка Полина.