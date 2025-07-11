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Близкие Старовойта не дали его девушке сесть с ними рядом на прощании

КП: девушке Старовойта не дали сесть рядом с родными на похоронах политика
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Кадр из видео/78.ru

Девушке экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Полине Копыловой на похоронах не дали сесть рядом с родными экс-министра транспорта. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Все это время мать Романа Старовойта еле держалась на ногах. Женщина, рыдая, долго прощалась с сыном, оперевшись на гроб. Ее поддерживали дочери Старовойта. А вот помощнице Романа Владимировича не нашлось места под шатром — Полина всю официальную церемонию простояла в сторонке и только когда подошла проститься, разрыдалась», — сказано в материале.

До этого сообщалось, что на прощание приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости писало, что глава города возложил на могилу Старовойта красные розы. По данным агентства, место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Кроме Беглова, на похороны приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также другие чиновники.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможную причину отставки Старовойта с поста главы Минтранса.

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