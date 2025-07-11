Общественное движение «Наш выход» признано иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации включило в перечень иноагентов общественное движение «Наш выход», а также пять физических лиц. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Общественное движение «Наш выход» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступало против специальной военной операции на Украине», — сказано в сообщении Минюста РФ.

До этого ведомство включило украинскую организацию «Благотворительный фонд «Армия SOS» в перечень нежелательных на территории Российской Федерации организаций.

Йельский университет (организация признана нежелательной в России ) также признали нежелательной организацией на территории страны, объяснив это оправданием использования средств, выделенных на дискредитацию российских органов государственной власти. В заявлении Генпрокуратуры подчеркивается, что на базе Йельского университета действует Школа международных отношений, которую ведомство называет своего рода центром подготовки лидеров протестной деятельности.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.