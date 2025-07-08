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Йельский университет признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией
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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией из-за оправдания средств, выделенных на дискредитацию органов государственной власти России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что на базе Йельского университета функционирует Школа международных отношений, которая, как утверждает ведомства, является своеобразным центром подготовки лидеров протестной активности.

«В стенах американского учебного заведения регулярно проходят акции, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны. По заданию спецслужб «исследователи» пытаются найти правовое обоснование изъятия российских активов с целью последующего финансирования украинских националистов», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

4 июля министерство юстиции РФ включило литовскую NGO Eurasian Harm Reduction Association и немецкую European Resilience Initiative Centre в перечень нежелательных организаций.

До этого стало известно, что прокуратура Московской области рассматривает вопрос о признании фонда помощи антивоенным священникам «Мир всем» нежелательным в России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.

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