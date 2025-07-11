В Минобрнауки России назвали сроки перехода на новую систему высшего образования

В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования

Массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В то же время ведущие вузы России начнут переход уже в 2026-2027 учебном году.

«Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет», — добавили в ведомстве.

В июне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия готовится к полному переходу на новую модель высшего образования.

Ожидается, что вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура будут введены два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фальков сообщил, что в России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы.