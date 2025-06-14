На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы

Министр Фальков: с 1 сентября в России начнут регулировать платный набор в вузы
close
Владимир Песня/РИА Новости

С 1 сентября 2025 года в российских университетах начнет действовать система регулирования количества платных мест. Об этом сообщил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что изменения затронут все вузы и направления подготовки. По его словам, работа по этому направлению уже стартовала. Министерство совместно с Рособрнадзором и региональными властями проводит анализ ситуации по каждому университету и региону, чтобы подготовиться к вступлению закона в силу.

Решение о регулировании связано с поручением президента Владимира Путина, который в феврале на заседании Совета по науке и образованию заявил о необходимости ограничить платный приём на невостребованные специальности. Цель инициативы — сократить дефицит профессиональных кадров и повысить качество подготовки специалистов.

Фальков уточнил, что наибольшие проблемы наблюдаются в области экономики, управления и юриспруденции. При этом он отметил, что квалифицированные специалисты в этих сферах нужны, но важно бороться с некачественным образованием, которое не соответствует требованиям рынка труда.

Министр также подчеркнул, что за последние годы сложился перекос — вузы выпускают больше специалистов, чем требуется, и это приводит к нехватке кадров в других, более нужных профессиях. По его мнению, нельзя делать ставку на извлечение прибыли от обучения, главной задачей должно быть соответствие образования реальным потребностям экономики.

Ранее ректор РГСУ заявил, что в России произойдет «бум» по количеству студентов старше 40 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами