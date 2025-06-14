В России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы

С 1 сентября 2025 года в российских университетах начнет действовать система регулирования количества платных мест. Об этом сообщил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что изменения затронут все вузы и направления подготовки. По его словам, работа по этому направлению уже стартовала. Министерство совместно с Рособрнадзором и региональными властями проводит анализ ситуации по каждому университету и региону, чтобы подготовиться к вступлению закона в силу.

Решение о регулировании связано с поручением президента Владимира Путина, который в феврале на заседании Совета по науке и образованию заявил о необходимости ограничить платный приём на невостребованные специальности. Цель инициативы — сократить дефицит профессиональных кадров и повысить качество подготовки специалистов.

Фальков уточнил, что наибольшие проблемы наблюдаются в области экономики, управления и юриспруденции. При этом он отметил, что квалифицированные специалисты в этих сферах нужны, но важно бороться с некачественным образованием, которое не соответствует требованиям рынка труда.

Министр также подчеркнул, что за последние годы сложился перекос — вузы выпускают больше специалистов, чем требуется, и это приводит к нехватке кадров в других, более нужных профессиях. По его мнению, нельзя делать ставку на извлечение прибыли от обучения, главной задачей должно быть соответствие образования реальным потребностям экономики.

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