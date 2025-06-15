Россия перейдет на новую модель высшего образования

Проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования готов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования — «Газета.Ru») во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — отметил собеседник агентства.

Агентство разъясняет, что в мае 2023 года стартовал пилотный проект, в рамках которого студенты получают базовое высшее образование, а также проходят «специалитет». Также в рамках проекта аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, которое нацелено на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

Также Фальков сообщал, что с 1 сентября текущего года в российских университетах начнет действовать система регулирования количества платных мест. По словам главы Минобрнауки, изменения затронут все вузы и направления подготовки. Цель инициативы — сократить дефицит профессиональных кадров и повысить качество подготовки специалистов.

Ранее был назван возраст, когда умственные способности достигают пика.