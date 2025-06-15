Россия меняет систему образования: что ждет студентов и преподавателей?

В России подготовили закон о переходе на обновленную модель вузовского обучения

Россия готовится к переходу на новую модель высшего образования. Вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура вводятся два уровня — базовый и специализированный. Проект закона уже разработан, а запуск полной реформы запланирован на 2027 год. До этого систему опробуют в вузах и закрепят в законодательстве.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что проект изменений в закон об образовании, направленный на переход России на новую модель высшего образования, уже подготовлен.

Новая система уже получила поддержку профессионального сообщества и работодателей, а также положительные отклики в обществе.

Основные изменения в структуре образования

Новая модель предполагает отказ от существующей системы бакалавриат-магистратура и введение двух уровней высшего образования: базового и специализированного.

Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет , в зависимости от направления.

Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. Аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, ориентированным на подготовку научно-педагогических кадров.

Пилотный проект и его результаты

С мая 2023 года в шести ведущих университетах России реализуется пилотный проект по новой системе образования. В рамках проекта разработаны 173 новые образовательные программы, по которым обучается более пяти тыс. студентов.

Проект охватывает такие вузы, как Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках пилотного проекта также планируется расширение участия региональных вузов. Ожидается, что лучшие практики, апробированные в пилотных университетах, будут внедрены в другие учебные заведения по сетевому принципу.

Внедрение новой модели образования потребует изменений в квалификационных требованиях к должностям, рассказывал ранее Фальков. Сейчас степень бакалавра считается неполным высшим образованием, что ограничивает возможности трудоустройства, особенно в государственном секторе. Переход на новую систему позволит устранить эти ограничения и повысить востребованность выпускников на рынке труда.

Когда заработает новая модель обучения

В начале года министр Валерий Фальков представил ректорам черновую версию поправок к закону «Об образовании», которые должны нормативно закрепить идущую реформу. Тогда же он сообщил, что полномасштабный переход на новую систему высшего образования намечен на 1 сентября 2027 года .

До этого времени предстоит завершить всю нормативную базу: утвердить федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), перечень специальностей и направлений подготовки, а также новые правила приема в вузы.

Переход будет поэтапным. Уже с 2025 года проводится постепенное расширение пилотного проекта на другие университеты страны, в том числе региональные. Минобрнауки обещает сопровождать внедрение методически, а также проводить обучение для преподавателей по новой системе.

В вузах появятся переходные траектории для тех студентов, кто уже обучается по старой системе. Студенты, поступившие до 2026 года включительно, смогут завершить обучение по действующим образовательным программам. Параллельно с этим министерство разработает механизмы учета пройденных дисциплин и модулей при переводе вуза на новую модель.

Фальков подчеркнул, что изменения не затронут права уже обучающихся студентов, а вузам будет предоставлено достаточно времени и ресурсов для перестройки учебных процессов.