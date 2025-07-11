В налоговой россиянам рассказали, как распознать мошенников

В последнее время россиянам стало поступать больше звонков от аферистов, которые представляются сотрудниками налоговых органов. Они предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в Telegram-канале.

«Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники», — сказала советник руководителя ФНС РФ Юлия Каменчук.

Гражданин может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России для получения информации, подчеркнули сотрудники.

До этого сообщалось, что мошенники начали реализовывать новую схему обмана, в рамках которой вынуждают россиян оставлять свои накопления в почтовых ящиках. В организации отметили, что после этого злоумышленники требуют якобы для защиты сбережений положить деньги в почтовый ящик. При этом жертву могут принудить оставить средства в ящике по конкретному адресу. Впоследствии деньги забирает курьер-сообщник, подчеркнули в ВТБ.

Накануне в объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что мошенники при помощи фейковых Telegram-каналов, закрытых чатов и сайтов обманывают россиян, обещая им легкий заработок на маркетплейсах. Основными признаками мошенничества являются излишне выгодные условия работы, а также ссылки в сообщениях на сторонние сайты, каналы или чаты.

Ранее юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок.