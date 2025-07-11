Россиян предупредили о новой схеме мошенников с почтовыми ящиками

Мошенники начали реализовывать новую схему обмана, в рамках которой вынуждают россиян оставлять свои накопления в почтовых ящиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

«Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно «спасти» деньги», — говорится в сообщении банка.

В организации отметили, что после этого злоумышленники требуют якобы для защиты сбережений положить деньги в почтовый ящик. При этом жертву могут принудить оставить средства в ящике по конкретному адресу. Впоследствии деньги забирает курьер-сообщник, подчеркнули в банке.

Накануне в объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что мошенники при помощи фейковых Telegram-каналов, закрытых чатов и сайтов обманывают россиян, обещая им легкий заработок на маркетплейсах. Основными признаками мошенничества являются излишне выгодные условия работы, а также ссылки в сообщениях на сторонние сайты, каналы или чаты.

Ранее юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок.