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Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок

Спиридонова: фиктивные сайты являются схемой мошенников при покупке путевок
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Фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные «акции» и поддельные договоры — основные схемы мошенничества при покупке путевок. Об этом РИА Новости рассказала управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

На сайтах-двойниках покупателю продают несуществующие путевки, поддельные договоры с фиктивной страховкой и просят жертву перевести средства на личную карту «менеджера», подчеркнула юрист.

Спиридонова отметила, что мошенники также навязывают туристам фиктивные услуги, например, «специальный» трансфер или «особую» страховку. Зачастую злоумышленники привлекают жертв ложными акциями: после предоплаты за дешевый тур сообщают о внезапном повышении цены.

До этого сообщалось, что мошенники при помощи фейковых Telegram-каналов, закрытых чатов и сайтов обманывают россиян, обещая им легкий заработок на маркетплейсах.

Отмечается, что основными признаками мошенничества являются излишне выгодные условия работы, а также ссылки в сообщениях на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, мошенников выдают требования внести деньги или сказать коды доступа.

Ранее эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам под видом соцопросов.

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