Раскрыта новая схема обмана россиян, связанная с маркетплейсами

Мошенники при помощи фейковых Telegram-каналов, закрытых чатов и сайтов обманывают россиян, обещая им легкий заработок на маркетплейсах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ.

«Злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что основными признаками мошенничества являются излишне выгодные условия работы, а также ссылки в сообщениях на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, мошенников выдают требования внести деньги или сказать коды доступа.

8 июля в МВД России рассказали о другой схеме обмана россиян. По данным ведомства, мошенники стали выдавать себя за глав регионов и других чиновников с помощью технологии дипфейка, чтобы выманивать деньги у граждан.

В МВД рассказали, что преступники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp и Telegram от лица губернаторов, мэров и других представителей власти. Затем они пишут россиянам и оказывают психологическое давление, пугая проверками и якобы связью с незаконными организациями, чтобы заставить перевести деньги.

В МВД напомнили, что настоящие представители власти не ведут таких переписок и не просят переводов.

Ранее эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам под видом соцопросов.