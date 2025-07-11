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Круизный лайнер протаранил буксир в Иркутске

Круизный лайнер «Баргузин» протаранил буксир в Иркутске
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Круизный лайнер «Баргузин» сошел со стапелей и протаранил буксир при спуске на воду. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Кто-то не рассчитал и 87-метровй корабль взял на таран небольшой буксир. Обошлось без серьезных последствий, если не считать суеверий», — говорится в сообщений.

Лайнер «Баргузин» будет возить туристов по Байкалу, а также заходить на остров Ярки и курорт «Хакусы».

Недавно CBS News сообщало, что отец спас маленькую дочь, которая упала за борт круизного лайнера Disney Dream в Атлантическом океане. Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, когда судно возвращалось с Багамских островов в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

В апреле сообщалось, что житель США сообщил о минировании судна из-за обиды. Девушка 19-летнего молодого человека вместе со своей семьей отправилась в круиз без него. Тот решил прервать ее отдых необычным способом.

Ранее более 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary заразились кишечной инфекцией.

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