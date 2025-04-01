Свыше 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary заразились кишечной инфекцией

На борту люксового круизного лайнера Queen Mary 2 компании Cunard Line произошла вспышка кишечной инфекции, норовирусом заразились 224 пассажира. Об этом пишет Daily Mail.

«По меньшей мере 224 пассажира и 17 членов экипажа заболели на борту лайнера Queen Mary 2», — говорится в публикации.

Судно покинуло Саутгемптон в Великобритании 8 марта и должно вернуться 6 апреля. На борту находятся 2538 пассажиров и 1232 членов экипажа. Вспышку норовируса выявили через десять дней после начала плавания.

По информации Daily Mail, у путешественников в основном проявляются симптомы диареи и рвоты.

23 марта сообщалось, что ученые из Техасского университета и Университета Северной Каролины создали антитела, способные бороться с 75% штаммов норовируса. По данным журнала Science Translational Medicine (SТМ), это открытие может стать важным шагом к созданию универсальной вакцины и эффективных методов лечения норовирусной инфекции. В рамках исследования ученые изучили иммунные ответы у людей, получавших пероральную вакцину против норовируса, разработанную компанией Vaxart. Оказалось, что у части участников вырабатывались антитела, способные нейтрализовать несколько штаммов норовируса, включая те, которые вызывают около 75% глобальных вспышек.

Ранее врач рассказал, как норовирус протекает у детей.