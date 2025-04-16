Мужчина сообщил о бомбе на круизном лайнере из-за обиды, что его оставили дома

Американец ложно сообщил о бомбе на круизном лайнере из-за обиды, что он остался дома

В США мужчина, расстроенный тем, что его девушка со своей семьей отправилась в круиз без него, позвонил на судно и сообщил, что оно заминировано, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 19-летний Джошуа Лоу из Мичигана отправил анонимное электронное письмо в компанию Carnival Cruise Lines. В сообщении утверждалось, что на борту лайнера Sunrise, который как раз отправился из Майами на Ямайку, может находиться бомба. Это заявление вызвало масштабную операцию: экипажу пришлось проверить более 1000 кают, были задействованы Береговая охрана США и ямайские власти, которые сопровождали судно в порт.

ФБР быстро вышло на след злоумышленника, отследив электронное письмо до дома, где Лоу проживал с семьей своей подруги. На допросе молодой человек признался, что действовал из чувства обиды — ему было досадно оставаться дома с питомцами, пока другие отдыхали.

Во время судебного заседания Лоу принес письменные извинения судье Полу Мэлони, взяв на себя полную ответственность за содеянное. Хотя максимальное наказание за подобное преступление составляет пять лет тюрьмы, суд ограничился восьмимесячным сроком, учитывая чистосердечное признание подсудимого и отсутствие реальных последствий его поступка.

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