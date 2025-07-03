Отец прыгнул за борт круизного лайнера, чтобы спасти дочь

Отец спас маленькую дочь, которая упала за борт круизного лайнера Disney Dream в Атлантическом океане. Об этом пишет CBS News.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, когда судно возвращалось с Багамских островов в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Как рассказали пассажиры и подтвердили в Disney Cruise Line, ребенок случайно упал с четвертой палубы, и отец мгновенно прыгнул в воду, чтобы ее спасти.

Экипаж быстро спустил спасательную лодку и бросил спасательные круги. Капитан замедлил ход судна и развернул его, чтобы помочь найти выпавших пассажиров. Мужчина держался на воде с дочерью более 10 минут, пока спасатели не подняли их на борт.

«Корабль двигался быстро, так быстро, что просто невероятно, как быстро люди превратились в крошечные точки в море, а затем мы потеряли их из виду. Капитан замедлил судно и развернул его, чтобы отправиться за ними, и мы видели, как они спасли отца и дочь», — поделилась одна из пассажирок.

Причины инцидента остаются неизвестными. По некоторым данным, семья фотографировалась на палубе, где установлены защитные ограждения из оргстекла, поэтому неясно, каким образом девочка оказалась за бортом. После случившегося компания Disney Cruise Line выпустила заявление, в котором поблагодарила команду за оперативные и слаженные действия.

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