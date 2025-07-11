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В Крыму произошел крупный ландшафтный пожар

МЧС Крыма: в Феодосии локализован ландшафтный пожар на площади 500 квадратов
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В Феодосии специалисты МЧС локализовали крупный ландшафтный пожар на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Возгорание сухой растительности, четырех заброшенных хозяйственных построек и одноэтажного нежилого дома на площади 500 кв. м тушили специалисты и добровольная пожарная команда», — сказано в сообщении.

В МЧС также рассказали, что ситуацию осложняли погодные условия, однако распространения огня на жилые дома удалось избежать. Пожар локализовали за полтора часа.

Огонь тушили 33 человека, также привлекали 12 единиц техники.

9 июня сообщалось, что к тушению ландшафтных пожаров в Донецкой Народной Республике (ДНР) привлекли 500 сотрудников МЧС РФ. Тогда было зафиксировано примерно 100 очагов.

5 июля на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

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