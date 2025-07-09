В ДНР сотни сотрудников МЧС привлекли к тушению ландшафтных пожаров

МЧС задействовало свыше 500 человек для борьбы с ландшафтными пожарами в ДНР

Более 500 сотрудников МЧС России привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Уточняется, что огнем охвачены сотни гектаров сухостоя, при этом обстановка остается стабильно сложной.

«В настоящее время продолжается ликвидация 55 действующих пожаров. Часть из них локализована, в некоторых ликвидировано открытое горение», — сообщили в ведомстве.

МЧС привлекло более 500 сотрудников к тушению возгораний, которых только с начала суток зафиксировано более 100.

«Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и высокой температуры воздуха огонь быстро охватывает большие площади. Самые крупные загорания ликвидируют в Амвросиевском, Шахтерском, Харцызском, Тельмановском, Новоазовском муниципальных округах и городском округе Енакиево», — рассказали в пресс-службе министерства.

До этого в Бурятии спасатели ликвидировали возгорание на подстанции в селе Новоильинск.

5 июля на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Ранее Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами помогут новые технологии.