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ФБР проверяет сотрудников на лояльность руководству на полиграфе

NYT: ФБР проверяет своих сотрудников на лояльность директору на полиграфе
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В ФБР начали применять детекторы лжи для проверки сотрудников на лояльность новому директору Кэшу Пателу, утвержденному Сенатом США с незначительным перевесом (51 голос против 49). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что обычно ФБР использует полиграф для выявления утечек информации, подозрений в государственной измене и других серьезных нарушений. Однако, как сообщается, теперь в ходе бесед сотрудникам ФБР задают вопросы о возможном негативном отношении к директору Пателу или его заместителю Дэну Бонджино, анализируя реакцию опрашиваемых с помощью детектора лжи. По данным источников газеты, проявление нелояльности к руководству в ходе проверки может повлечь за собой увольнение.

Бывшие сотрудники ФБР поставили под сомнение законность подобных проверок.

«Сотрудник ФБР обязан быть лоялен конституции страны, а не конкретному директору или его заместителю», — заявил Джеймс Дэвидсон, проработавший в ведомстве 23 года.

По его словам, эта ситуация в очередной раз свидетельствует не только о слабости позиций Патела, но и о его собственном осознании этого факта.

В июне директор ФБР Кэш Патель столкнулся с неожиданным открытием вскоре после вступления в должность. После прибытия в штаб-квартиру ФБР в здании имени Эдгара Гувера в Вашингтоне он обнаружил помещение, наполненное документами и компьютерными жесткими дисками, существование которого ранее скрывалось от общественности.

Ранее Fox сообщил о расследовании в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР.

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