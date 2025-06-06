Глава ФБР сообщил о тайной комнате с архивами

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кэш Патель столкнулся с неожиданным открытием вскоре после вступления в должность. Об этом сам руководитель рассказал в интервью популярному журналисту Джо Рогану на канале PowerfulJRE.

После прибытия в штаб-квартиру ФБР в здании имени Эдгара Гувера в Вашингтоне он обнаружил помещение, наполненное документами и компьютерными жесткими дисками, существование которого ранее скрывалось от общественности.

Пател подчеркнул, что комната, найденная им, хранила огромное количество бумаг и цифровых носителей, которые ранее были абсолютно скрыты от посторонних глаз. Более того, глава спецслужб обвинил своего предшественника Джеймса Коми в намеренном сокрытии факта существования этой комнаты от внешнего мира.

Сейчас сотрудникам ФБР поручено тщательно изучить найденные материалы, исследование которых может пролить свет на важные аспекты деятельности ведомства.

В марте Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции.

Ранее в США обнаружили тайник с оружием, броней и нацистской атрибутикой.