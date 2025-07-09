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В США заявили о расследовании в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Fox: в США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
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Reuters

ФБР начало уголовное расследование в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-главы ведомства Джеймса Коми. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным канала, расследование связано с возможными нарушениями, которые экс-чиновники могли допустить при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года. ФБР в ходе работы проверит Бреннана и Коми на предмет дачи ложных показаний, следует из материала.

3 июля ЦРУ выпустило отчет, в котором говорится, что доклад составленный по распоряжению нынешнего главы ведомства Джона Рэтклиффа американских разведывательных служб о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году с целью поддержки Трампа был сделан с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

По итогам отчета Рэтклифф заявил в социальной сети X, что доклад о выборах 2016 года проводился в рамках коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы, которую создали Бреннан и Коми.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.

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