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РФ экстрадировала в Латвию обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней

МВД: Россия выдала Латвии обвиняемого в насилии в отношении 12-летней девочки
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Власти РФ экстрадировали в Латвию гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в пункте пропуска Бурачки — Терехово он передан представителям правоохранительных органов Латвийской Республики», — сказала она.

По данным МВД, мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней

Представитель ведомства заявила, что в апреле 2021 года нарушитель уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину в Риге, после чего изнасиловал. В июле прошлого года мужчину задержали в Москве.

До этого житель Ленобласти изнасиловал юную знакомую в машине. Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию от ее матери. Сообщалось, что 17-летняя девушка познакомилась в интернете с неким Дмитрием и согласилась встретиться с ним. Мужчина приехал на свидание на автомобиле, где и надругался над жертвой, применив к ней физическую силу.

Ранее в Сочи 15-летний мальчик с аутизмом стал жертвой изнасилования.

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