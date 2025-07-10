Автослесарь из Луги пригласил девушку-подростка на свидание и изнасиловал в машине

В Ленобласти мужчина надругался над несовершеннолетней в машине

Житель Ленобласти изнасиловал юную знакомую в машине, сообщает «Конкретно.ру».

Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию от ее матери. По словам женщины, все случилось ранним утром 19 июня у дома на Лужском проспекте в Луге.

Перед этим 17-летняя девушка познакомилась в интернете с неким Дмитрием и согласилась встретиться с ним. Мужчина приехал на свидание на автомобиле, где и надругался над жертвой, применив к ней физическую силу.

9 июля СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). В тот же день подозреваемого задержали, им оказался 30-летний автослесарь, который, по некоторым данным, уже имеет судимость за угон.

Ранее юная петербурженка чудом отбилась от насильника и оказалась в травмпункте.