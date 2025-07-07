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В Сочи 15-летний мальчик с аутизмом стал жертвой изнасилования

В Сочи школьники надругались над ребенком с аутизмом
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи подростки надругались над 15-летним мальчиком, у которого диагностирован аутизм. Об этом мать пострадавшего, который учится в одной из школ Хостинского района, рассказала «Осторожно, новости».

Издевательства над ребенком с сексуализированным подтекстом начались еще в прошлом году. Сначала старшеклассники заставили восьмиклассника А. мастурбировать на камеру. О случившемся узнало руководство гимназии и предложило отчислить трех учеников, которые унижали подростка. Мать А. согласилась, но проблема не решилась.

На этот раз обидчиками ее сына оказались бывший одноклассник и его друг, которые были в курсе диагноза жертвы. В декабре 2024 года они подкараулили его на улице, завели в подъезд, где под угрозой избиения заставили А. делать минет. Тот пытался уйти, но его схватили за горло и удерживали силой. Бывший одноклассник «принудил взять член в рот», а затем «заставил его встать, стянул штаны и трусы и попытался проникнуть внутрь». Несовершеннолетнего спасли шаги на лестнице, которые спугнули насильника.

После этого пострадавший рассказал обо всем матери и прошел медэкспертизу. Однако вместо того, чтобы возбудить уголовное дело, следователи устроили матери А. встречу с матерью бывшего одноклассника, который его изнасиловал. Сотрудники СК, по словам родительницы, предлагали ей взять деньги, настаивая на том, что доказать вину школьника будет сложно.

Женщина обвинила ведомство в искусственном создании волокиты и затягивании процесса. Она неоднократно обращалась в прокуратуру и к властям региона. В июне этого года дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК) все же завели.

Ранее подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском.

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