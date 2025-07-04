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Гражданского летчика осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

ФСБ: летчика, обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ, осудили на 12 лет
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Летчика гражданской авиации Сергея Самойлова осудили на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, пишет РИА Новости.

«Вступило в законную силу решение суда о признании виновным <...> командира воздушного судна Самойлова Сергея Николаевича 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, обвиняемый связался с человеком, который собирал деньги для ВСУ, и перевел ему средства, воспользовавшись криптовалютным обменником.

Недавно в Запорожской области задержали троих местных жителей по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, они переводили деньги на счета, которые использовались украинскими военными и спецслужбами.

До этого Апелляционный военный суд утвердил приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении мигранта, проживающего на Камчатке, которого обвиняли в финансировании сирийских террористов.

Ранее в Хакасии местный житель получил длительный тюремный срок за финансирование ВСУ.

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