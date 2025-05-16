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Россиянина арестовали за переводы денег ВСУ с помощью криптокошелька

ФСБ: жителя Туапсе арестовали за финансирование подразделения ВСУ
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Depositphotos

Житель Туапсе арестован по подозрению в финансировании подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, 33-летний мужчина вышел на контакт с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказать им финансовую помощь и затем выполнять их поручения на территории Краснодарского края.

В целях сокрытия транзакций он использовал криптовалюту: средства, предварительно конвертированные в цифровую форму, переводились на специально созданный биткойн-кошелёк по указанию куратора. В итоге россиянина задержали. На него возбудили уголовное дело.

До этого в Нальчике задержали 26-летнюю уроженку одного из ближневосточных государств по подозрению в финансировании организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России. Как сообщили в МВД, женщина в течение некоторого времени регулярно переводила деньги экстремистам, зная о противоправном статусе организации. Всего было зафиксировано 16 подобных транзакций.

Ранее под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов.

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