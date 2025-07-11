В Дагестане резко увеличилось число отравившихся водой жителей

Число отравившихся водой жителей Дагестана достигло 372. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава республики.

«Всего за последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 ребенка с симптомами отравления прошли лечения и выписались из больницы под амбулаторное наблюдение. На данный момент в стационаре с симптомами гастроэнтерита лечится 97 человек, из них 91 ребенок.

Медики, помимо лечения заболевших, ходят по домам и выявляют жителей с симптомами болезни. Проверку прошли уже 10 тыс. человек. Врачи проводят вакцинацию от гепатита А и профилактическое фагирование людям из группы риска.

Отравившимся оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.

10 июля сообщалось, что число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в Дагестане выросло до 302 человек, среди них 294 ребенка.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Ранее более 30 человек отравились в Адыгее морепродуктами.