Синоптик пообещал москвичам мощные освежающие ливни на следующей неделе

В начале следующей недели в Москве ожидаются мощные освежающие ливни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На метр московских улиц прольется 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный или 1/5 от месячной нормы», — написал синоптик.

Тишковец добавил, что в ночь на понедельник, 14 июля, ожидается +18°C…+21°C. Днем столбики термометров поднимутся до +26°C…+29°C. При этом во вторник, 15 июля, и среду, 16 июля, температура воздуха ночью составит +16°C…+19°C, а днем — +25°C…+28°C, отметил специалист.

Накануне Гидрометцентр России продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве до 15 июля включительно. По его данным, аномально жаркая погода, установившаяся в столице, превышает климатическую норму на 7–9 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 10 июля был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1879 года: воздух в столице прогрелся до +33,8°С, превысив прошлый показатель на 0,4 градуса.

Ранее москвичей предупредили о нашествии комаров.