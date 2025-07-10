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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 15 июля

Гидрометцентр продлил «Оранжевый» уровень погодной опасности до 15 июля
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Гидрометцентр России продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве до 15 июля включительно. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Аномально жаркая погода, установившаяся в столице, превышает климатическую норму на 7–9 градусов.

По данным ведомства, до 14 июля дневная температура сохранится на отметке 30–35°C. Ночные показатели также останутся экстремально высокими. Режим повышенной опасности действует круглосуточно, с особым акцентом на дневные часы.

В четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели жара в столице пойдет на спад. По его словам, в понедельник и во вторник столбик термометра покажет +25-30°C, что будет на 3-4°C превышать норму. На этой неделе этот показатель вышел на 7-8°C. Вильфанд отметил, что метеорологи внимательно следят за тем, как падает температура после жары.

Также научный руководитель Гидрометцентра сказал, что штормовое предупреждение об экстремально жаркой погоде выпустили во многих округах России. В Центральном федеральном округе температура может достигать +40°C, а в Южном и Сибирском федеральных округах — +42°C.

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