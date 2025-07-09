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Москвичей предупредили о нашествии комаров

SHOT: в выходные в Москве и области ожидается нашествие комаров
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nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

В Москве и области на выходных ожидается нашествие комаров на фоне дождей и жаркой погоды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский рассказал, что комары развиваются из личинок во взрослых особей всего за две недели. Эти насекомые предпочитают безрыбные водоемы, где им не грозит опасность быть съеденными, а также лужи. В жаркую погоду их рост ускоряется.

«Поэтому, если много больших луж и жарко, то они [комары] развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклевываются личинки», — сказал эксперт.

По его словам, 19 июля на пару недель ожидается пик летней активности комаров и мошек.

Как пишет SHOT, насекомые активизируются не только в Москве, но и в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.

7 июля старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала «Газете.Ru», что загородные участки могут представлять серьезную опасность из-за насекомых, способных переносить малоизвестные, но опасные заболевания.

Ранее в Крыму выявили первый случай заражения червями-паразитами через укус комара.

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