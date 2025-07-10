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Температура воздуха в Москве побила рекорд почти 150 лет

Вильфанд: воздух в Москве нагрелся до рекордных +33,8°С
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве 10 июля был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1879 года: воздух в столице прогрелся до +33,8°С, превысив прошлый показатель на 0,4 градуса. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

»+33,8°С, а предшествующее рекорду значение было +33,4°С, то есть на 0,4 градуса рекорд превышен. Но на самом деле завтра уже, конечно, рекордные значения будут во многих городах и весях Европейской части России», — рассказал собеседник издания.

Накануне Вильфанд рассказал, что штормовое предупреждение об экстремально жаркой погоде выпустили во многих округах России. По словам эксперта погоды, в Центральном федеральном округе температура может достигать +40°C, тогда как в Южном и Сибирском федеральных округах — +42°C.

8 июля в Гидрометцентре России сообщили, что Москва оказалась во власти аномальной жары, и в ближайшие дни температурные показатели могут превысить исторические рекорды.

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