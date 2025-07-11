В Брянской области задержали двух человек за пособничество спецслужбам Украины

ФСБ: два жителя Брянской области задержаны за подготовку терактов на объектах МО

В Брянской области задержали двух жителей, которые вели собирали информацию об объектах Минобороны и получали доставляемую на беспилотниках взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По данным ФСБ, задержанные осуществляли сбор фото и видео данных объектов Минобороны в Брянской области, а также мест расположения суточных нарядов сотрудников правоохранительного блока. Помимо этого, мужчины собирали самодельную взрывчатку, поставляемую им с помощью БПЛА Украины, для последующего использования для осуществления терактов.

По месту жительства задержанных были обнаружены различные дроны, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также пистолет Макарова с патронами и глушителем. В ходе допроса мужчины дали признательные показания, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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