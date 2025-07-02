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В Томске задержали местного жителя с фото военных объектов

УФСБ: житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты региона и передавал материалы спецслужбам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление.

По данным ведомства, мужчина фотографировал военные объекты на территории Томской области.

«Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов», — пояснили в управлении.

Следственное управление УФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Статья 275 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники.

До этого в ФСБ РФ призвали россиян не общаться с незнакомцами в WhatsApp и Telegram, поскольку это могут быть сотрудники украинских спецслужб.

В ведомстве отметили, что спецслужбы Украины активно ищут потенциальных террористов и диверсантов через мессенджеры, поэтому нужно сохранять осторожность и бдительность.

Ранее задержанные в Крыму агенты СБУ рассказали о своих заданиях.

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