Жителя Сочи приговорили к восьми годам за подготовку теракта

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Сочи, признанному виновным в умышленном повреждении имущества и подготовке к совершению преступления террористического характера. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram.

Обвиняемый получил восемь лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима.

В январе-феврале 2024 года обвиняемый по указанию иностранного координатора изготовил зажигательные устройства. Для проверки их эффективности он поджег два автомобиля в Сочи. 18 февраля 2024 года правоохранительные органы задержали мужчину при приближении к зданию военной комендатуры с двумя аналогичными устройствами.

Житель Сочи приговорен по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «Приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что связь с координатором осуществлялась через мессенджер. В материалах дела фигурируют инструкции по атаке на объекты инфраструктуры.

Во вторник стало известно, что 9 мая в Москве задержали, а затем арестовали подозреваемого в подготовке террористического акта.

Ранее суд вынес приговор россиянину, планировавшему устроить теракт на Урале.