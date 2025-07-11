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Аэропорт в Петербурге будет работать «по временной схеме»

Росавиация: аэропорт Пулково заработает «по временной схеме» с 8:45 до 9:45
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Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) в связи с ограничениями будет работать «по временной схеме» с 8:45 до 9:45. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В период с 08:45 до 09:45 МСК аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.

Ограничения на работу в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели утром 11 июля.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил население о возможном понижении сигнала мобильного интернета на фоне действующей опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно о потерях аэропорта Санкт-Петербурга из-за временных ограничений.

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