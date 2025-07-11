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Аэропорт в Петербурге временно не принимает и не выпускает самолеты

Росавиация: в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения
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Алексей Даничев/РИА Новости

Ограничения на работу ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении.

Утром 11 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале написал, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 6:58 мск.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, за ночь над регионами страны были уничтожены 155 украинских дронов. В Курской области ликвидировали 53 цели, в Брянской области — 19, в Смоленской области — 15, в Белгородской области — 14. Еще 13 беспилотников сбили в воздушном пространстве Тульской области, по 11 — в столичном регионе и Орловской области, семь — в Крыму, по четыре — в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Ростовской области нейтрализовали два БПЛА, столько же летательных аппаратов перехватили в Калужской области.

Ранее в РФ за одни выходные отменили более 480 авиарейсов.

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