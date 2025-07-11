Жителей Ленинградской области предупредили о снижении сигнала интернета

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил население о возможном понижении сигнала мобильного интернета на фоне действующей опасности атаки беспилотных летательных аппаратов Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, возможно частичное понижение сигнала.

Из-за атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Сигнал интернета понизился вдвое.

С 5 по 7 июля в Ленобласти отразили несколько атак БПЛА ВСУ. Губернатор сообщал, что тогда никто не пострадал, разрушение также не было зафиксировано.

Кроме того, на фоне атак беспилотников было нарушено воздушное сообщение в аэропорту Пулково. В общей сложности за период с 4 по 7 июля было отменено свыше 170 рейсов.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 июля силы ПВО уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее в Ленобласти усилили меры безопасности из-за атак украинских БПЛА.