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Жителей Ленинградской области предупредили о снижении сигнала интернета

Дрозденко предупредил о возможном снижении сигнала интернета из-за угрозы БПЛА
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Комитет по печати Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил население о возможном понижении сигнала мобильного интернета на фоне действующей опасности атаки беспилотных летательных аппаратов Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, возможно частичное понижение сигнала.

Из-за атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Сигнал интернета понизился вдвое.

С 5 по 7 июля в Ленобласти отразили несколько атак БПЛА ВСУ. Губернатор сообщал, что тогда никто не пострадал, разрушение также не было зафиксировано.

Кроме того, на фоне атак беспилотников было нарушено воздушное сообщение в аэропорту Пулково. В общей сложности за период с 4 по 7 июля было отменено свыше 170 рейсов.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 июля силы ПВО уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее в Ленобласти усилили меры безопасности из-за атак украинских БПЛА.

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