Работодатели начали активнее удерживать сотрудников

Более половины опрошенных российских работодателей (58%) заявили, что забота о стабильности команды всегда была их приоритетом. Еще 22% начали активнее удерживать сотрудников в последние два года, свидетельствуют результаты опроса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

С начала 2025 года об усилении мер заявили 5% респондентов, в 2024 году — 10%, с 2022 года — 7%. Только 17% компаний пока не рассматривают удержание персонала как ключевую задачу.

По сравнению с 2019 годом усилия бизнеса по удержанию персонала выросли: 36% опрошенных полностью согласны с этим утверждением, еще 38% скорее согласны. При этом 26% считают, что подход компании за последние годы не изменился.

Наиболее востребованы меры удержания в отношении линейного персонала — об этом сообщили 49% работодателей. Также в зоне внимания остаются административный и средний менеджмент, специалисты по продажам, IT и техподдержке (13–15%). Каждый пятый респондент отметил необходимость удержания сотрудников всех уровней, а 8% — топ-менеджеров.

Программы удержания чаще всего реализуются в индивидуальном порядке (42%). Еще 34% распространяют такие меры на всех сотрудников, остальные применяют их точечно — по функциям (13%) или ролям (12%).

Среди наиболее распространенных методов работодатели называют дополнительную материальную мотивацию (51%), нематериальную поддержку (38%), контрофферы с повышением зарплаты (32%), обучение и развитие (30%), гибкий график и формат работы (по 28%). Еще 11% признались, что не используют никаких инструментов удержания.

По мнению компаний, наиболее эффективны премии и бонусы (64%), контрофферы (55%), гибкий график (45%) и гибридный формат (44%). Также в топ входят соцпакет (40%), карьерные перспективы (26%) и обучение (25%).

Наименее результативными практиками работодатели считают развитие неформальной жизни в коллективе (37%), программы благополучия (32%) и нематериальную мотивацию (31%).

По данным опроса, только 3% компаний удерживают всех сотрудников. У 19% удается сохранить от 71 до 90% коллектива, у 12% — от 51 до 70%. Почти половина респондентов (49%) сообщили, что могут удерживать менее 30% персонала.

В опросе приняли участие более 200 российских работодателей.

Ранее сообщалось, что в России массово сократили наем новых сотрудников.