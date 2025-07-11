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Стало известно, сколько российских фрилансеров вернулись на обычную работу

HeadHunter: каждый десятый опрошенный россиянин поменял фриланс на обычную работу
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Каждый десятый опрошенный россиянин менял фриланс на наем. Таковы результаты опроса, проведенного компаниями «Росгосстрах» и hh.ru (есть у «Газеты.Ru»). Всего более половины (58%) опрошенных россиян трудятся в найме, 16% выбрали независимую работу, а 8% совмещают оба формата.

Основными трудностями при возвращении в наем бывшие фрилансеры назвали адаптацию к фиксированному графику (49%), возвращение к рутинным задачам и ограничениям (40%), а также психологический дискомфорт от потери самостоятельности и независимости на работе (35%).

11% респондентов, занятых проектной работой, хотят в будущем вернуться в наем. Примечательно, что каждый четвертый из них является представителем «синих воротничков». Несмотря на популярность фриланса в сфере ИТ, 18% желающих стать наемными сотрудниками являются айтишниками, а еще 14% — юристами. Главные мотивы — стабильная зарплата (80%), баланс между работой и личной жизнью (52%), а также официальное оформление с социальной защищенностью (45%).

«Отсутствие социальных гарантий и стабильности — тот минус фриланса, который оказался наиболее чувствительным для соискателей в возрасте 25–35 лет. Среди них сразу 49% столкнулись с этой проблемой. Реже всего на эту деталь обращают внимание представители более старшего поколения: только 36% респондентов 45–54 лет при переходе на фриланс испытывали трудности из-за отсутствия социальных гарантий. В целом результаты опроса демонстрируют, что более взрослые респонденты испытывают меньше страхов и сложностей, когда уходят из найма, нежели их молодые коллеги. Например, молодежь на фрилансе чаще испытывает сложности с поиском новых клиентов — среди 18–24-летних доля таких респондентов достигла 67%, а вот среди тех, кто старше 45 лет — всего 45%. Опыт, профессиональные связи, финансовая «подушка безопасности» позволяют состоявшимся специалистам ощущать себя более свободно на рынке труда», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Обратное движение — из найма во фриланс — совершали 14% респондентов. Здесь чаще всего сталкиваются с нестабильностью дохода (66%), сложностью поиска клиентов (55%) и риском сотрудничества с недобросовестными заказчиками (42%). Кроме того, 41% участников опроса указали отсутствие соцгарантий и стабильности в качестве серьезной проблемы при переходе из одного найма во фриланс.

Сейчас желание перейти на фриланс выразили 39% опрошенных. Среди причин — гибкий график (70%), возможность работать из любой точки (69%) и возможность самостоятельно регулировать нагрузку (62%). Интерес к независимой работе чаще проявляют сотрудники медицины и фармацевтики (55%), розничной торговли (49%) и сферы закупок (49%).

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

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