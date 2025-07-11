Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести

Москалькова: судьба порядка 1 тыс. пропавших курян все еще не установлена

Судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что в ее офис начали поступать массовые обращения после вторжения украинских войск в Курскую область о пропавших родных и близких. Благодаря проделанной работе из Сумской области вернулось более 100 человек.

По словам Москальковой, она направила полные списки без вести пропавших жителей Курской области уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный комитет Красного Креста.

9 июля Москалькова заявила, что представители Ватикана, Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пообещали переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых Киевом в Сумах российских гражданах.

Москалькова также сообщила, что около трех недель назад направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины.

Ранее самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, вернувшихся в рамках обмена, приземлился в Подмосковье.