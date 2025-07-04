Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

ТАСС: самолет с освобожденными из плена бойцов ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с восьмой группой российских военнослужащих, вернувшихся в рамках обмена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Борт прибыл в Московскую область в четверг, 4 июля.

В пятницу в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Взамен Киеву была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

После этого всех российских военных привезли на родину, где они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах. Он Кремля также подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

Ранее российские военные на видео рассказали о возвращении из плена.