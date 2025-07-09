Москалькова рассказала о переговорах с Зеленским по передаче удерживаемых россиян

Москалькова: Ватикан, ООН и ОБСЕ поговорят с Зеленским о россиянах в Сумах

Представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых Киевом в Сумах российских гражданах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

«Они мне все отзвонились, сказали, что будем с Зеленским разговаривать. Все сообщили, что приняли обращение, со своей стороны будут стараться», — поделилась омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что около трех недель назад направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины.

4 июля Москалькова сообщала, что 30 жителей из приграничных районов Курской области до сих пор остаются в Сумской области Украины, российская сторона делает все возможное, чтобы их вернуть на родину.

Ранее самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, вернувшихся в рамках обмена, приземлился в Подмосковье.