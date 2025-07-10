В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

8 июля новый министр транспорта РФ Андрей Никитин назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах одним из приоритетных направлений работы возглавляемого им ведомства. По его словам, специалисты намерены обсуждать соответствующие вопросы с представителями Росавиации.

В последнее время на фоне массированных атак украинских дронов многие российские аэропорты вводят временные ограничения на полеты. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 лайнеров.

«Коммерсантъ» подсчитал, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей.

Ранее аэропорт Геленджика открылся спустя 3 года.