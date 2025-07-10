В Пензе запустили резервную схему электроснабжения из-за пожара на ТЭЦ

Подача электричества временно приостановлена в Пензе из-за пожара на ТЭЦ-1, запускается резервная система электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор. Для тушения пожара энергетика временно отключена. Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что все ограничения носят временный характер, ситуация находится под контролем.

В свою очередь в местном филиале «Т Плюс» сообщили, что около 18:00 мск загорелся транзитный трансформатор на Пензенской ТЭЦ-1, в результате чего было нарушено электроснабжение и подача горячей воды.

Как сообщили в региональном отделении МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидируют возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее гроза и шквальный ветер оставили без электричества сотни поселков на Украине.