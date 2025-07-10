На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пензе запустили резервную схему электроснабжения из-за пожара на ТЭЦ

Губернатор Мельниченко: запущена резервная схема электроснабжения в Пензе
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Подача электричества временно приостановлена в Пензе из-за пожара на ТЭЦ-1, запускается резервная система электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор. Для тушения пожара энергетика временно отключена. Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что все ограничения носят временный характер, ситуация находится под контролем.

В свою очередь в местном филиале «Т Плюс» сообщили, что около 18:00 мск загорелся транзитный трансформатор на Пензенской ТЭЦ-1, в результате чего было нарушено электроснабжение и подача горячей воды.

Как сообщили в региональном отделении МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидируют возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее гроза и шквальный ветер оставили без электричества сотни поселков на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами